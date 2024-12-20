Театр абсурда
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Театр абсурда

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Новое наступление на Курск: 155-я бригада ВСУ, обученная во Франции, ждёт приказ Зеленского

Новое наступление на Курск: 155-я бригада ВСУ, обученная во Франции, ждёт приказ Зеленского

  Командиры истерят, что не хватает дронов и средств РЭБ, но это в Киеве мало кого волнует Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил реноме жулика и лицемера.

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