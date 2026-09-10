Ещё 10 БПЛА сбили в Калуге и области

Минувшей ночью Калужскую область атаковали боевые беспилотники. По данным губернатора Владислава Шапши, за вечер 9 сентября и в ночь на 10 сентября комплексы ПВО уничтожили 10 БПЛА над территориями Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Мещовского, Ульяновского муниципальных округов, а также над окраиной Калуги.