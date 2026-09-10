Ещё 10 БПЛА сбили в Калуге и области

Минувшей ночью Калужскую область атаковали боевые беспилотники. По данным губернатора Владислава Шапши, за вечер 9 сентября и в ночь на 10 сентября комплексы ПВО уничтожили 10 БПЛА над территориями Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Мещовского, Ульяновского муниципальных округов, а также над окраиной Калуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Jaecoo J7: сдержа...
- Молодая калужанка...
- Жительница Обнинс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым