В России сократят долю косметики в списке товаров параллельного импорта

В списке товаров для параллельного импорта сократят количество наименований брендов косметики и бытовой химии, заявил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов, пишет ТАСС.
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