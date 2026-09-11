Льготная ипотека в Архангельской области выросла на 30% за год

В Архангельской области продолжает расти выдача жилищных займов по государственным программам. За восемь месяцев 2026 года общий объём льготной ипотеки достиг 19,44 миллиарда рублей, что примерно на 30 процентов превышает показатель января–августа 2025-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Суд лишил мандата...
- СТ Дюпон-Эньян раскр...
- СТ Политик Петерзен ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым