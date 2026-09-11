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Царьград

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Льготная ипотека в Архангельской области выросла на 30% за год

Льготная ипотека в Архангельской области выросла на 30% за год

В Архангельской области продолжает расти выдача жилищных займов по государственным программам. За восемь месяцев 2026 года общий объём льготной ипотеки достиг 19,44 миллиарда рублей, что примерно на 30 процентов превышает показатель января–августа 2025-го.

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