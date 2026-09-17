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Район Коптево

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В эти пятницу-субботу библиотека №21 не будет работать по техническим причинам

В ближайшие дни изменится режиме работы Центральной библиотеки №21 на улице Клары Цеткин. По техническим причинам 18 и 19 сентября она библиотека будет закрыта.

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