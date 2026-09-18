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Россия потребовала от Японии вывести американские ракетные комплексы Typhon

Россия потребовала от Японии вывести американские ракетные комплексы Typhon

Россия потребовала от Японии вывести со своей территории американские ракетные комплексы наземного базирования Typhon.

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