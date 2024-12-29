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Царьград

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Telegraph: ФРГ и Турция разругались из-за кебаба

Telegraph: ФРГ и Турция разругались из-за кебаба

Причиной напряжения между Германией и Турцией стала разница в стандартах приготовления кебаба.Отношения между Германией и Турцией утратили теплоту из-за разногласий по стандартам приготовления донер-кебаба, пишет Telegraph.

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