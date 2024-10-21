Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Т Н
    Надо ж! Откуда только эти мормышки вываливаются?Вдова-экстремистк...
  • Валентин Щербаков
    Этого оголтелого русофоба, гитлеровского прихвостня, наследного нациста давно пора отправить к Бандере, он его заждал...Фридрих Мерц хоче...
  • HotRS
    Конечно. только благодаря ему. Но в заметке о начале конфликта.В двух чеченских ...

Майор ВСУ: Зеленского и его шоблу будут убивать недобитые на фронте дроноводы

Майор ВСУ: Зеленского и его шоблу будут убивать недобитые на фронте дроноводы

Госслужащие и чиновники украинской власти якобы выполняют «путинский заказ по денацификации». Об этом в своём видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх