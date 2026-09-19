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Царьград

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Очередь к Спиридону: психолог объяснила, почему вера в чудо снимает тревогу

Очередь к Спиридону: психолог объяснила, почему вера в чудо снимает тревогу

Тысячи людей готовы часами ждать у святыни — и дело не только в религиозных чувствах.Мощи святителя Спиридона Тримифунтского, доставленные в храм Христа Спасителя, привлекли огромное число верующих: очередь дотянулась до парка «Музеон», а некоторым приходится ждать около шести часов.

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