Очередь к Спиридону: психолог объяснила, почему вера в чудо снимает тревогу

Тысячи людей готовы часами ждать у святыни — и дело не только в религиозных чувствах.Мощи святителя Спиридона Тримифунтского, доставленные в храм Христа Спасителя, привлекли огромное число верующих: очередь дотянулась до парка «Музеон», а некоторым приходится ждать около шести часов.