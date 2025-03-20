В Госдуме предложили приравнять жителей Суджи к участникам СВО

МОСКВА, 20 марта, ФедералПресс. Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением расширить меры социальной поддержки для жителей Суджанского района Курской области.
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