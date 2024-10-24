Сходила на Граф Монте-Кристо 2024: что удалось передать за 178 минут и удалось ли

Когда я увидела, что в нашем кинотеатре появился «Граф Монте-Кристо», мои глаза загорелись. Наконец-то фильм, на который я очень хочу пойти! С недавних (или уже давних?) пор афиши меня не очень радуют, в кинотеатр ходить я стала гораздо реже.