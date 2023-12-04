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Стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира посуточно в новогоднюю ночь

Количество объявлений выросло во всех типах недвижимости, но особенно в студиях. Объём предложения квартир для краткосрочной аренды в Петербурге увеличился на 36% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

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