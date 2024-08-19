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Провал курса: удастся ли добиться сделки между Израилем и ХАМАС

Провал курса: удастся ли добиться сделки между Израилем и ХАМАС

Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки при посредничестве США, Катара и Египта. Глава Госдепа Энтони Блинкен приехал на Ближний Восток для встреч с руководством Израиля, а также для финальных переговоров в Каире.

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