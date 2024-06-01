Пентагон: переговоры Остина и главы Минобороны КНР носили откровенный характер

Состоявшиеся в Сингапуре переговоры между руководителем министерства обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином и его коллегой из Китайской Народной Республики Дун Цзюнем носили профессиональный и откровенный характер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии