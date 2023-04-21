Пышный кустарник усыпан ярким цветением и нежной зеленью

Кальмия, кустарник, в зависимости от сорта может вырасти от полутора до 2,5 метров. Кальмия имеет густую крону и много ярких цветов.
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