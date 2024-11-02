В Сбере рассказали о возможности открыть вклад с доходностью 25% годовых

Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) от СберНПФ могут не только получить до 360 тыс. софинансирования от государства, налоговые льготы и разморозить средства накопительной пенсии, но и открыть вклад "Забота о будущем" с доходностью 25% годовых.