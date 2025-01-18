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Закрытое общество: в Эстонии хотят запретить выезд в Россию

Закрытое общество: в Эстонии хотят запретить выезд в Россию

В Эстонии обсуждают возможность полного закрытия границы с Россией. Такую инициативу выставил на рассмотрение рийгикогу (парламента) страны влиятельный политик Урмас Рейнсалу, глава правой партии «Отечество».

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