Закрытое общество: в Эстонии хотят запретить выезд в Россию

В Эстонии обсуждают возможность полного закрытия границы с Россией. Такую инициативу выставил на рассмотрение рийгикогу (парламента) страны влиятельный политик Урмас Рейнсалу, глава правой партии «Отечество».
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