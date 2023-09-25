Телефон . того, еле покашливал вчера днём, настолько много сообщений прилетело. Начинались банально «а ты слышал .
Севастополь под ударом: злые мысли о нервных гражданах
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Марина
деточкой называйте свою дочь, если она у вас есть! Это первое! второе, вы высказали свое мнение, я свое! Мне НЕ жаль никауих укропов, если они стали поддерживать НАЦИКОВ, то они выбрали свой путь! Мне плеватть что там и как лили в уши! Я точно знаю, что еще в начале 2000 там были УМНЫЕ люди, способные поонимать происходящее, сейчас их не осталось - "кого уж нет, а кто далече"! Если они смогли захрюкать, повторяю, это их выбор и ЖАЛЕТЬ я их не обязана - каждый в этой жизни выбирает свою сторону! Хотели кружевные трусики получите и распишитесь! И хватит уже о холопах и чубах! если они себя так ощущают - значит того и достойны! Сколько там было нациков в 2014 году? 2%, может 3? А их 44 миллиона!!!! И они не смогли уничтожить в зародыше эту мразь? НЕ ВЕРЮ!!! тут есть несколько варииантов: 1. Там было гораздо больше тех, кто поддерживал нацистскую сволочь (вспоминаем отпущенных бандеровцев!!! Не верю, что они не постарались свою поросль взрастить! А власти ВСЕГДА закрывали на это глаза!!!), 2. Они НЕ хотели вмешиваться - ну там моя хата с краю и т.п. 3. Они ХОТЕЛИ и рыбку съесть и хммм...за стол присесть!!!! Раскорячились...и ничего не вышло, шаровары разорвались и теперь они истерят, что виноваты все, что их все обманули, а они все умные...Теперь дальше. Я не знаю, где у вас воспитали такое поколение! Вокруг меня полно молодежи, да и я не стара еще))). Могу сказать -- я горжусь этими ребятами, им по 18023 года, но это невероятные люди! Я занимаюсь волонтерством более 10 лет и видела многих...уверяю вас АБСОЛЮТНОЕ большинство нормальных ребят и достойное поколение! Они это доказывают и на полях СВО!!! вы посмоттрите сколько там молодых парней, ушедших ДОБРОВОЛЬНО!!!! И вы говорите о потребителях? Попробуйте выйти из привычного круга, осмотреться вокруг, забежать в ближайщий центр волонтеров, спросите, предложите СВОЮ помощь...и, уверяю вас, вы увидите столько потрясающих людей, что сами удивитесь!
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2 час.
star
Поддерживаю полностью ,каждый боец на СВО-Герой,других там не может быть по определению .И да,весь настоящий россиянин душой и делами своими там и с ними,но св стране много предателей и "спящих"(потребителей) и пока мы не наведем порядок внутри ,трудно там.Не от хорошей жизни мы начали СВО и Победа будет за нами-это безусловно,но какой ценой? и мне дорог каждый, прошедщий через все ужасы войны.Ядерная война-конец всему Миру.Поэтому меньше реляций и больше дела.Покажите мое письмо ребятам на фронте и мне хотелось знать их реакцию.Если бы не болячки ,была бы с ними
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2 час.
Марина
а вот тут я с вами согласна - и спящих, предателей...да и просто сволочей продажных тоже не мало!!!! И с ними надо разбираться!!! Жестко и беспощадно, не взирая на их "причины и проблемы"!!!! И не надо тут 10001 китайского предупреждения! все мы взрослые люди и ДОЛЖНЫ нести ответственность за то, что творим! если мозгов нет или решил заработать, ну что же, тогда и отвечай по полной! Я про ядерную войну согласна полностью! если есть возможность - ее не просто надо, ее необходимо избежать! Эта планета принадлежит не только нам, она принадлежит нашим детям и внукам!!! И, если на Западе свихнулись совсем, впали в полное безумие со своими гендерными опытами, но фиг с ними, пусть хоть вымрут как динозавры, НО НАШИ дети, внуки и правнуки должны жить на ЗДОРОВОЙ планете, не зараженной ядерным безумием! К сожалению, это мои хотелки, и я понимаю - в крайнем случае - жахнем...но вот прриближать этот час, мне кажется, не стоит! На другой ветке мне один комментатор сказал - америкосы струсят...меня пугают этакие "лихачи"!!! Они даже не задумываются, а если их расчеты не верны, то весь мир в труху?
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1 час.
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