Севастополь под ударом: злые мысли о нервных гражданах

Марина

деточкой называйте свою дочь, если она у вас есть! Это первое! второе, вы высказали свое мнение, я свое! Мне НЕ жаль никауих укропов, если они стали поддерживать НАЦИКОВ, то они выбрали свой путь! Мне плеватть что там и как лили в уши! Я точно знаю, что еще в начале 2000 там были УМНЫЕ люди, способные поонимать происходящее, сейчас их не осталось - "кого уж нет, а кто далече"! Если они смогли захрюкать, повторяю, это их выбор и ЖАЛЕТЬ я их не обязана - каждый в этой жизни выбирает свою сторону! Хотели кружевные трусики получите и распишитесь! И хватит уже о холопах и чубах! если они себя так ощущают - значит того и достойны! Сколько там было нациков в 2014 году? 2%, может 3? А их 44 миллиона!!!! И они не смогли уничтожить в зародыше эту мразь? НЕ ВЕРЮ!!! тут есть несколько варииантов: 1. Там было гораздо больше тех, кто поддерживал нацистскую сволочь (вспоминаем отпущенных бандеровцев!!! Не верю, что они не постарались свою поросль взрастить! А власти ВСЕГДА закрывали на это глаза!!!), 2. Они НЕ хотели вмешиваться - ну там моя хата с краю и т.п. 3. Они ХОТЕЛИ и рыбку съесть и хммм...за стол присесть!!!! Раскорячились...и ничего не вышло, шаровары разорвались и теперь они истерят, что виноваты все, что их все обманули, а они все умные...Теперь дальше. Я не знаю, где у вас воспитали такое поколение! Вокруг меня полно молодежи, да и я не стара еще))). Могу сказать -- я горжусь этими ребятами, им по 18023 года, но это невероятные люди! Я занимаюсь волонтерством более 10 лет и видела многих...уверяю вас АБСОЛЮТНОЕ большинство нормальных ребят и достойное поколение! Они это доказывают и на полях СВО!!! вы посмоттрите сколько там молодых парней, ушедших ДОБРОВОЛЬНО!!!! И вы говорите о потребителях? Попробуйте выйти из привычного круга, осмотреться вокруг, забежать в ближайщий центр волонтеров, спросите, предложите СВОЮ помощь...и, уверяю вас, вы увидите столько потрясающих людей, что сами удивитесь!