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Игра на удержание: следователи раскрыли серию похищений девушек в Москве

Игра на удержание: следователи раскрыли серию похищений девушек в Москве

Московские следователи установили подозреваемых, которые на протяжении как минимум нескольких месяцев этого года похищали девушек прямо в центре столицы и вымогали у них деньги, рассказали «Известиям» в СК.

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ЭА
Эльдар Алиев
Уродов надо лет на 20 в тайгу лес валить
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