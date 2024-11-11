Игра на удержание: следователи раскрыли серию похищений девушек в Москве

Московские следователи установили подозреваемых, которые на протяжении как минимум нескольких месяцев этого года похищали девушек прямо в центре столицы и вымогали у них деньги, рассказали «Известиям» в СК.
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