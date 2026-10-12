Образцы советской военной техники, для которой сегодня и близко нет замены Если перспективный танк и боевая машина пехоты для армии России хотя бы маячат на горизонте, то для многих видов вооружения на сегодняшний день смены нет и близко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- О СОВЕТСКОЙ РОДИНЕ
- Как прошли секрет...
- Дорогая моя, нена...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым