В Карелии шокированы новыми счетами за электроэнергию

Изменения в оплате за электроэнергию в 2025 году привели в изумление жителей Прионежского района В социальных сетях развернулась дискуссия об абсолютно неподъемных счетах за потребленную электроэнергию, полученных жителями Новой Вилги.
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