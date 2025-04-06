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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арина Аверина об отказе гимнастов от международных стартов: «Полностью разделяем позицию сборной и верим в торжество справедливости в мировом спорте»

«Решение о неучастии наших гимнастов и гимнасток в ближайших международных стартах наверняка далось нелегко, но в нынешних условиях оно оказалось вынужденным.

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