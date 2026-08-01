Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

"I've Been Doxed": Lefty Podcaster Scott Galloway Rips Mamdani After Landing On Socialist's Rich Target List

"I've Been Doxed": Lefty Podcaster Scott Galloway Rips Mamdani After Landing On Socialist's Rich Target List

"I've Been Doxed": Lefty Podcaster Scott Galloway Rips Mamdani After Landing On Socialist's Rich Target List Prominent liberal podcaster and NYU professor Scott Galloway, who can only be described as a "useful idiot" for helping legitimize far-left New York City Mayor Zohran Mamdani, appears to be awakening from his political delusion.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии