"I've Been Doxed": Lefty Podcaster Scott Galloway Rips Mamdani After Landing On Socialist's Rich Target List Prominent liberal podcaster and NYU professor Scott Galloway, who can only be described as a "useful idiot" for helping legitimize far-left New York City Mayor Zohran Mamdani, appears to be awakening from his political delusion.
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