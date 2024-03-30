Театр абсурда
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Театр абсурда

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“Обещают отрезать уши”: адвокатам террористов из “Крокуса” угрожают расправой

“Обещают отрезать уши”: адвокатам террористов из “Крокуса” угрожают расправой

Ни один адвокат не вызвался добровольно защищать обвиняемых в теракте в “Крокус Сити Холле”. В результате суду пришлось назначать госзащитников.

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