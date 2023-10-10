На главной аллее ВДНХ установят новогодние елки, украшенные в традициях регионов

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и Федеральное агентство лесного хозяйства подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Елки России» на международной выставке-форуме «Россия».
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