Машинистов тепловозов осудили в Жетысу за хищение дизтоплива на 16 млн тенге

Машинистов тепловозов осудили в Жетысуской области за хищение дизельного топлива на 16 млн тенге. В пресс-службе «Казахстан Темир Жолы» сообщили, что сотрудники компании выявили перерасход топлива при мониторинге работы машинистов в депо Бесколь.