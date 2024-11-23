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Машинистов тепловозов осудили в Жетысу за хищение дизтоплива на 16 млн тенге

Машинистов тепловозов осудили в Жетысу за хищение дизтоплива на 16 млн тенге

Машинистов тепловозов осудили в Жетысуской области за хищение дизельного топлива на 16 млн тенге. В пресс-службе «Казахстан Темир Жолы» сообщили, что сотрудники компании выявили перерасход топлива при мониторинге работы машинистов в депо Бесколь.

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