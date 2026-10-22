Для F-35 Дания купит ракеты Joint Strike Missile норвежской компании Kongsberg. Производитель указывает их дальность более 350 км, а при полете на большой высоте она, по оценке военного издания Army Recognition, может достигать 550 км, пишет TV2.
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