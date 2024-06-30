Пермский тракт встал в многокилометровую пробку из-за ремонта

На Пермском тракте с 270 по 282 километр утром 30 июня образовалась длинная пробка. Помимо этого, четырехкилометровый затор появился на 311 километре трассы из-за проведения ремонтных работ и большого потока машин, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
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