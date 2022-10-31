7дней.ru

105 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Кто же в течение десятилетий толкает на олимп славы серую и бесголосую бездарь Маликова?Наконец рассекрет...
  • валерий лисицын
    А рыжие они такие, если упрутся хрен сдвинешь . Гарик был обделён вниманием родных и отца . Обида видать осталась на ...Принц Гарри отвер...
  • Лидия Курзаева
    *Сама же артистка очень тяжело переживает подобное отношение к себе. Она уверена, будь ее отец жив, он бы такого не д...«Папа не простил ...

Генри Кавилл лишился роли Геральта из Ривии в «Ведьмаке» от Netflix

Генри Кавилл лишился роли Геральта из Ривии в «Ведьмаке» от Netflix

В четвертом сезоне проекта актера сменит Лиам Хемсворт. «Ведьмак», реж. Алик Сахаров, Шарлотта Брандстром, Алекс Гарсиа Лопес Кадр из сериалаГенри Кавилл объявил в своих социальных сетях, что в четвертом сезоне «Ведьмака» его сменит Лиам Хемсворт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх