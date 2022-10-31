Генри Кавилл лишился роли Геральта из Ривии в «Ведьмаке» от Netflix

В четвертом сезоне проекта актера сменит Лиам Хемсворт. «Ведьмак», реж. Алик Сахаров, Шарлотта Брандстром, Алекс Гарсиа Лопес Кадр из сериалаГенри Кавилл объявил в своих социальных сетях, что в четвертом сезоне «Ведьмака» его сменит Лиам Хемсворт.