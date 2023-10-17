Командир Сова: FPV-дроны защищают Работино, уничтожая танки ВСУ в Орехове

Командир танкового взвода Вооруженных сил (ВС) России с позывным "Сова" заявил, что российские военнослужащие при помощи FPV-дронов не подпускают танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к линии фронта в районе Работино, передает РИА Новости.