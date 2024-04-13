Компания Bentley представила полностью чёрный кроссовер Bentayga S Black Edition

Компания Bentley анонсировала новинку — кроссовер Bentayga S в модификации Black Edition. Он отличается чёрной окраской кузова, тёмным декором и уникальным исполнением фирменной эмблемы, которая впервые за 105-летнюю историю фирмы оформлена в чёрном цвете.