Соловьев уволил Сатановского за оскорбления Захаровой и МИД

Журналист и ведущий программы «Соловьев Live» Владимир Соловьев уволил президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского за его высказывание в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии