Организаторы гонки в Италии объяснили, почему убрали флаг России из протокола

Организаторы коммерческой гонки в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже Sudtirol Moonlight Classic рассказали, почему приняли решение убрать флаг России напротив фамилии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии