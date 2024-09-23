Александр Волков травмирован, поединок с Сирилом Ганом перенесли

Бой между Александром Волковым и Сирилом Ганом откладывается на полтора месяца. По информации из надежных источников, близких к ситуации, реванш между этими бойцами, который должен был состояться 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби, теперь пройдет в рамках турнира UFC 310, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе.