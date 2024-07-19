Как сегодня живут 7 звёзд 90-х, которые искали счастье за границей

С 1990-х по 2010-е годы Россия переживала особый этап, в котором были и минусы, и плюсы. Для развлекательной же индустрии этот период ознаменовался большим числом интересных исполнителей, хитов и проектов.
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