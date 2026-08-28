Emmys 2026 Poll: Who Should Win For Supporting Actor In A Comedy Series?

There are seven strong contenders vying for the Emmys' Supporting Actor in a Comedy trophy this year - but who deserves to take it home? Vote in our poll!There are seven strong contenders vying for the Emmys' Supporting Actor in a Comedy trophy this year - but who deserves to take it home? Vote in our poll!.
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