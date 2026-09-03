Происшествия
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Происшествия

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Полицейские изъяли в Московской области крупную партию героина

Сотрудники ОМВД России «Луховицкий» и ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 45-летнего жителя Саратовской области.

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