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Газета.ру

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Боуз назвал позорным поведение Зеленского на встрече с Кушнером и Уиткоффом

Боуз назвал позорным поведение Зеленского на встрече с Кушнером и Уиткоффом

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и его делегацию за поведение на встрече с представителями Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве.

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