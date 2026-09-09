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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дикиджи о четверном акселе: «Его просто надо вспомнить, поделать некоторые упражнения. По ощущениям внутренним – могу сделать»

Фигурист Владислав Дикиджи считает, что может прыгнуть четверной аксель на соревнованиях. Дикиджи исполнял этот элемент на чемпионате России по прыжкам в сезоне-2024/25.

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