Смотрящие за бюджетом

Темы дняПолитикаСмотрящие за бюджетом автор - Дилетант о политике Володин и Мишустин сказали, что отвечать за бюджет будут вместе.Вернуться к статье198НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна БраунАвтор очень точно дал себе имя- "дилетант от политики".==== Именно, что дилетант.Ксения ФотинаЭто не только дилетант от политики, это их тех, для кого интернет место, где можно анонимно изгаляться над людьми, которым в подметки не годятся, где можно умничать и ерничать в адрес тех, кто несет на своих плечах такую махину, как Россия, тем самым считать себя какой-то значимой особью.Boris JanovskyОтчего же дилетант? Все отражено точно и с приличествующим сарказмом.Евгений ГоголевАффтыр, каждый рассуждает в меру своей распущености.НРНиколай РомановЗа бюджет всегда был в ответе МинФин. При чем тут Законодательный орган власти. Да, бюджет выносится на профильный комитет, затем на Думу. Голосуют. В течении года, могут делать поправки, по представлению минфина. Но ответственность за его исполнение, лежит на Главе Государства.VGVasily GolovПопытаюсь. Медицина федеральная финансируется из федерального бюджета.Медицина региональная и муниципальная финансируется из регионального или муниципального бюджетов. Аналогично с образованием и просвещением.ВУЗы федеральные,школы -региональные.Раньше за все отвечал Президент. Он назначал исполнительную власть. Сегодня президент назначает Председателя правительства,Министра обороны,директоров СВР ,ФСБ,командующего Росгвардией,главу МИД.Утверждает Совет Федерации. Министров оставшихся подбирает Председатель и утверждает Госдума.Спрос за Минфин с нее.Изменили Конституцию.VGVasily GolovПрезидент а) назначает Председателя Правительства Российской Федерации, кандидатура которого утверждена Государственной Думой по представлению Президента Российской Федерации, и освобождает Председателя Правительства Российской Федерации от должности; назначает на должность заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой (за исключением федеральных министров, указанных в пункте «д.1» настоящей статьи), и освобождает их от должности; назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности Генерального прокурора, вносит в Совет Федерации представление о прекращении в соответствии с федеральным конституционным законом полномочий Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, заместителей Председателей судов. К ведению Государственной Думы относятся: а) утверждение по представлению Президента Российской Федерации кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации; а.1) утверждение по представлению Председателя Правительства Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя Правительства и и федеральных министров, за исключением федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 Конституции Российской Федерации.Лев СивохинКак говорится у семи нянек дитя без глазу.Boris JanovskyТут-то на порядки больше 7-ми "нянек"!Людмила людмилаДа хоть кто за него отвечает.Разницы нет.Александр ИвановО сам плох то бюджет, автор блога просто большой Пиздобол, вот и все!!Viktor Otchenash"Вот умные люди давно предлагали на операции для больных детей выделять деньги из бюджета, а на гонорары для футболистов и их тренеров собирать с помощью смс. Отличный вариант, между прочим." Полностью согласен!Борис ЗеленовПрекрасное предложение!!!ВладленА кроме футболистов , есть хоккеисты . И прочие , у которых , "сила есть ума не надо". А что с ними???SSSasha SokolovюмористыМНМатвеев НиколайЕсть хорошая русская пословица про капустумихаил двеЭто где козлы капусту охраняют от народа?!Алла ДубининаИнтересно, а что было раньше полная безответственность?Владимир Фердмани сказать больше нечегоКомментировать
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