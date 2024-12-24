Более 1600 исков в защиту льготников направила в суд прокуратура Орловской области

За текущий период 2024 года органами прокуратуры Орловской области в суды направлено более 1600 исковых заявлений об обеспечении льготников лекарствами и медицинскими средствами, а также о взыскании расходов на самостоятельное их приобретение и морального вреда.
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