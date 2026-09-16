Watch Live: Fed Chair Warsh Explains Why He Hiked Rates Into Stagflation The FOMC just (unanimously) hiked rates for the first time since July 2023 despite recent inflation prints slowing.
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