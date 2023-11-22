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Все скины Эминема в Fortnite Глава 5

Все скины Эминема в Fortnite Глава 5

Изображение через Epic Games Пока мы отсчитываем время до главы 5, я могу с нетерпением ждать всего нового, что появится в Fortnite со сменой сезона, и какой лучший способ перехода, чем эпическое живое событие и ожидаемый совместный проект? Fortnite уже анонсировал большой взрыв между сезонами, представив живое мероприятие с участием единственного и неповторимого Эминема.

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