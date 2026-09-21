«Единая Россия» получила 72% голосов на выборах в Тюменскую облдуму в ЯНАО

«Единая Россия» набрала 72,45% голосов на выборах депутатов Тюменской областной думы в ЯНАО. Следом идут ЛДПР с 10,02% и КПРФ с 8,08 %.
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