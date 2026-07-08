Киберэксперт Бедеров: в шпионы целенаправленно вербуют людей с проблемами

Специалист по кибербезопасности Игорь Бедеров в ходе интервью интернет-изданию «Газета.Ru» описал психологический механизм вербовки, при котором человек не осознает, что его используют как «одноразового шпиона».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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