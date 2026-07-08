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Киберэксперт Бедеров: в шпионы целенаправленно вербуют людей с проблемами

Киберэксперт Бедеров: в шпионы целенаправленно вербуют людей с проблемами

Специалист по кибербезопасности Игорь Бедеров в ходе интервью интернет-изданию «Газета.Ru» описал психологический механизм вербовки, при котором человек не осознает, что его используют как «одноразового шпиона».

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