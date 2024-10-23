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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: Администраторы работают в 347 медицинских организациях Москвы

Собянин: Администраторы работают в 347 медицинских организациях Москвы

В медицинских учреждениях города трудятся более двух тысяч администраторов Проект «Мой администратор» уже четыре года успешно работает в поликлиниках, центрах амбулаторной онкологической помощи, приемных отделениях больниц и флагманских центрах экстренной помощи.

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