Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины

Российские военные минувшей ночью ударили высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по критическим объектам на территории Украины, сообщает 22 сентября Министерство обороны .
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