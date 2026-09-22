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Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины

Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины

Российские военные минувшей ночью ударили высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по критическим объектам на территории Украины, сообщает 22 сентября Министерство обороны .

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