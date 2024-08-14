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ITW: рэпер Канье Уэст и модель Бьянка Цензори задумались об ЭКО

ITW: рэпер Канье Уэст и модель Бьянка Цензори задумались об ЭКО

Рэпер Канье Уэст хочет стать отцом в пятый раз. Об этом сообщает издание In Touch Weekly. Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Канье Уэст мечтает о том, чтобы его жена Бьянка Цензори родила ему ребенка, который будет его копией.

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