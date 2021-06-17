У метро «Волгоградский проспект» мотоцикл сбил пешехода – сводка ДТП

Дорожно-патрульная служба / Фото: Артур Новосильцев Попал под «Харли Дэвидсон» на Волгоградке 14 июня в пятом часу утра 29-летний пешеход попытался перейти Волгоградку в не предназначенном для этого месте недалеко от метро «Волгоградский проспект».