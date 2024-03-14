Диетолог рассказал о помогающих справиться с ожирением продуктах

В России 62% взрослого населения и 17,1% детей имеют избыточную массу тела. Об этом в четверг, 14 марта, рассказал академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, главный внештатный специалист диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
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