Диетолог рассказал о помогающих справиться с ожирением продуктах

В России 62% взрослого населения и 17,1% детей имеют избыточную массу тела. Об этом в четверг, 14 марта, рассказал академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, главный внештатный специалист диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.